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İşadamı babadan oğluna 'oteli batırdın' tepkisi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) -  BOLU'da işadamı Yurdaer Kalaycı, 2013 yılında oğluna devrettiği otelin restoranında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin haberi sosyal medya hesabında paylaşıp, "Yurdaer Mutfak Sanat Merkezi ve akaryakıt istasy

06 Eylül 2017 18:32

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) -  BOLU\'da işadamı Yurdaer Kalaycı, 2013 yılında oğluna devrettiği otelin restoranında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin haberi sosyal medya hesabında paylaşıp, \"Yurdaer Mutfak Sanat Merkezi ve akaryakıt istasyonunu oğlum demeye utandığım İnan Kalaycı batırdı ve serkeş batakhanesine çevirdi. Allah kimsenin başına vermesin, çok utanıyorum\" diye yazdı.
D-100 Karayolu üzerinde bulunan otelin restoranında dün akşam meydana gelen olayda, restoran ortağı İ.B., iddiaya göre programını bitiren şarkıcı kadının şarkı söylemeye devam etmesini isteyen müşterilerden G.Ç. ile tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda İ.B. tabancasını çıkararak ateşledi. Silahtan çıkan kurşunlardan 2\'si G.Ç.\'ye, 1\'i kavgayı ayırmaya çalışan N.A.\'ya isabet etti. Müşterilerden A.A. da seken kurşunla yaralandı. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken şüpheli İ.B. gözaltına alındı.
BABADAN OĞLUNA TEPKİ
Yurdaer Mutfak Sanatı Merkezi olarak markalaştırdığı söz konusu oteli 2013 yılının başında oğlu İnan Kalaycı\'yı devreden Yurdaer Kalaycı, silahlı kavgaya ilişkin basında yer alan haberi sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabında paylaşarak, restoranı başka kişilere kiralayan oğluna tepki gösterdi. Yurdaer Kalaycı, \"Ne olduğunu bildiğim, \'Bir oğluna sahip çıkmıyor\' manevi baskısından kurtulmak için, \'Belki başarır\' diye devrettiğim Yurdaer Mutfak Sanat Merkezi ve akaryakıt istasyonunu oğlum demeye utandığım İnan Kalaycı batırdı ve serkeş batakhanesi haline getirdi. Kaçak akaryakıt satılmasını sağladı. Allah kimsenin başına vermesin. Çok utanıyorum.\" yazdı.
Yurdaer Kalaycı\'nın, oteli geri almak için oğluna tahliye davası açtığı da belirtildi.

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