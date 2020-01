İşadamı Ali Osman Ulusoy unutulmadı

OF (Trabzon), (DHA) - TÜRK iş dünyasının tanınmış isimlerinden Ali Osman Ulusoy, ölümünün 3’üncü yıldönümünde Trabzon\'un Of İlçesi\'ndeki mezarı başında anıldı.

İstanbul\'da 3 yıl önce yaşamını yitiren işadamı Ali Osman Ulusoy için Of İlçesi\'ndeki mezarı başında anma töreni düzenlendi. Çamlı Mahallesi\'nde bulunan Ulusoy\'un kabri başında Kuran ve ilahiler okundu, dualar edildi. Anma törenine Ulusoy Ailesi\'nin yanı sıra Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy, Trabzonspor\'un kurucularından ve başkanlarından Salih Erdem, Türkiye-İran İş Konseyi Başkanı Bilgin Aygül, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda kişi katıldı. Anma töreninde Ulusoy Ailesi katılım gösterenlere teşekkür etti.

ALİ OSMAN ULUSOY KİMDİR?

1927 yılında Trabzon\'un Of ilçesinde doğan Ali Osman Ulusoy, Ulusoy şirketinin Trabzon\'daki temsilcisi olarak yaşamını sürdürdü, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başta olmak üzere bir çok sivil toplum örgütünde görev aldı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası\'nın 32 yıl boyunca Meclis Başkanlığı görevini yürüten Ali Osman Ulusoy, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği\'nde (TOBB) 20 yılı aşkın süreyle Başkan Vekilliği görevinde bulundu. DEİK Türk - İran İş Konseyi\'nin kuruluşundan sonra Başkanlığını yapan Ulusoy, Trabzonspor\'un kurucu üyeliği ve ilk başkanlığını da yaptı. Ulusoy, TOBB Başkanvekili olarak Bakü - Ceyhan boru hattı projesinin hayata geçirilme evresinde 1997 yılında Tiflis\'te düzenlenen törenlerde Türkiye adına sözleşmelere imza koydu.