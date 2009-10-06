İsa, Torino Kefeni'ne sarılmamış!

İtalyan bir bilimci yüzyıllarca Hz. İsa’ya ait olduğuna inanılan Torino kefeninin sahte olduğunu kanıtladı.



Üzerinde sakallı bir adam silueti bulunan keten kumaşla aynı organik özellikleri taşıyan kumaş üreten Luigi Garlaschelli, kefenin tarihini “en erken Orta Çağ” olarak teyit etti.

Katolik Hıristiyanlar, 4 metreye 1.5 metre ebatındaki kumaşın Hz. İsa çarmıhtan indirildikten sonra sarıldığı kefen olduğuna inanıyor. Ancak 1988’de İsviçre’de yapılan karbon testlerine göre kumaş 1260 ila 1390 yılları arasına tarihleniyor.

Pavia Üniversitesi’nde organik kimya dalında çalışan Profesör Luigi Garla Garlaschelli de farklı bir yöntemle, OrtaÇağ’da kullanılan teknikleri uygulayarak kumaşın aynısını üretmeyi başardı. Hatta üzerindeki siluet benzeri lekeleri de yeniden yaratan Garlaschelli, kefenin kesinlikle Orta Çağ’da, muhtemelen bağış peşindeki Kilise’nin bir ‘Halkla İlişkiler’ çalışması olarak üretildiğini söyledi.