-İSA GÜRBÜZ'ÜN TALEBİ REDDEDİLDİ ELAZIĞ (A.A) - 20.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), milletvekili adaylıklarını iptal ettiği 12 bağımsız aday arasında yer alan İsa Gürbüz'ün ''memnu hakların iadesi'' amacıyla Karakoçan Asliye Ceza Mahkemesine yaptığı başvuru reddedildi. Elazığ'dan bağımsız milletvekili adaylığı YSK tarafından iptal edilen Gürbüz'ün avukatı Mehmet Sıddık Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gürbüz ile ilgili Karakoçan Asliye Ceza Mahkemesine yaptıkları ''memnu hakların iadesi'' talepli müracaata mahkemece ret kararı verildiğini söyledi. Karakoçan Asliye Ceza Mahkemesinin 2004 yılındaki kaçak elektrik ile ilgili kararı verdiği tarihte 765 sayılı TCK'nın yürürlükte bulunduğunu, bu kanuna göre denetleme süresinin 5 yıl olduğunu, ancak 5237 sayılı yeni TCK'ya göre bu sürenin 3 yıla düşürüldüğünü belirten Karagöz, ''Karakoçan Asliye Ceza Mahkemesi, 2004 yılındaki kararla ilgili uyarlama yapmamış olduğundan verilen hüküm 3 yıllık denetime göre değil, 5 yıllık denetime tabi tutulmuş. Uyarlamayı yapması gereken mahkeme, Karakoçan Asliye Ceza Mahkemesi'dir. Uyarlama yapılmadığı için 5 yıllık süre içerisinde yeniden suç işlenmiş olduğundan memnu hakların iadesi talebi mahkemece reddedilmiştir'' dedi. Karagöz, Gürbüz ile ilgili 2004 yılında Karakoçan Asliye Ceza Mahkemesince verilen karar ile 2009 yılında ''suç ve suçluyu övme'' nedeniyle Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesince öngörülen kararın verildiği dönemlerde yürürlükte olan ceza kanunlarına göre ''hak yoksunluklarına hükmedilmediğine'' dikkati çekti. YSK'nın Karakoçan Asliye Ceza Mahkemesinin kararını göz önüne alması halinde itirazlarının reddedileceğini, ancak itiraz başvurularında belirttikleri ''her iki mahkeme kararında da hak yoksunluğu kararı verilmemiştir'' ifadesini değerlendirdiğinde olumlu yönde karar verebileceğini söyleyen Karagöz, ''YSK'nın ileri sürdüğümüz gerekçeleri yerinde göreceği kanaatindeyiz. Ancak buna rağmen reddederse başka bir yere müracaat hakkımız yoktur. Karar kesin niteliktedir'' diye konuştu.