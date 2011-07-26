İsa Gök, Balbay ile Haberal'ı ziyaret etti

T24 - CHP'de yemin etmeyen tek milletvekili olan İsa Gök, bugün Silivri'de Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'ı ziyaret etti. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde 4 saat kalan Gök, ''Tabii üzücü olan şey şu, milletvekillerinin çalışma yeri, görüşme yeri TBMM'dir. Ben arkadaşlarımla Silivri Cezaevi'nde görüştüm. Bu son derece üzüntü verici'' dedi.



Her ikisini de iradeli ve dirayetli gördüğünü ifade eden Gök, Haberal ve Balbay'ın tüm seçmenlerine ve kamuoyuna saygılarını ve hürmetlerini ilettiklerini aktardı.





'ÜYELİK SORUSU YOK'



Dosyaları incelendiğinde, ''Haberal yönünden 180 soru sorulduğunu, Ergenekon terör örgütü üyeliğiyle ilgili tek bir soru sorulmadığını'' ifade eden Gök, bunu dikkat çekici bulduğunu söyledi. Gök, ''hiçbir şekilde örgüt bağlantısı ortaya çıkmadığı için soru da sorulmadığını'' savundu.





NE DEDİLER?



Gök, Balbay yönünden olayın daha farklı olduğunu dile getirerek, ''Basındaki sansüre karşı mücadelenin 103'üncü yıl dönümünde Türkiye'de tutuklu bulunan 70'e yakın gazeteciden birisi. Bu da kendisinde derin bir üzüntü yaratmış. 'Ben bir gazeteciyim, CHP milletvekiliyim, bir gazeteci milletvekiliyim' diyor.



Sayın Haberal ise 'CHP Zonguldak milletvekiliyim, bir doktorum, hastalarım var, o insanlarla uğraşmam lazım' diyor. Hala kendilerine yöneltilen suçu anlayamadıklarını söylüyorlar. Çünkü suç olarak bir şey bulunmadığını, herhangi bir delil de sunulmadığını söylüyorlar'' şeklinde konuştu.



Bu durumu uluslararası birçok hukuk kuruluşunun tespit ettiğini savunan Gök, bunun bir ''hukuk ayıbı'' olduğunu ileri sürdü.





