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BBC Türkçe

İş yerleri ayakta çalışmayı özendirmeli mi?

İngiltere'de yayımlanan bir araştırmanın toplumun üçte birinin hareketsiz olduğunu ortaya koyması iş yerlerinde alınması gereken önlemleri gündeme getirdi. Ayakta çalışmak bunlardan biri olabilir.

05 Nisan 2017 21:45

İngiltere son günlerde iş yerinde egzersizi zorunlu kılmak üzerine tartışıyor.

İngiltere Kalp Vakfı, bu hafta açıkladığı araştırmasında toplumun yaklaşık üçte birinin hareket etmediğini ortaya koydu.

Aynı araştırmaya göre egzersiz yapmayan 20 milyon İngiliz, her yıl sağlık sistemine 1.2 milyar sterlin (55.4 milyar Türk Lirası) maliyet anlamına geliyor.

İngiltere Kalp Vakfı, raporunda kalp krizi geçirenlerin yüzde 76'sının hareketsiz olduğunu da meydana çıkardı.

Araştırma sonuçlarının yayımlanmasının ardından İngiltere hareketsizlikle başa çıkmak için alınması gereken önlemler üzerine tartışmaya başladı.

İngiltere hükümeti 2015'te şirketler için çalışanlarının sağlığını güçlendirmek amacıyla bir kılavuz hazırlamıştı.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) tavsiyesi, sandalye üzerinde geçirilen uzun saatleri 1-2 dakikalık aktivitelerle bölmek.

Uzmanlara göre bir yıl boyunca günde üç saat, haftada beş gün ayakta durmak 10 maraton koşusuna eş değer.

Çözüm, son yıllarda birçok insanın yaptığı gibi yüksek bir masa kullanıp ayakta çalışmak olabilir.

NHS, 19-64 yaş arası yetişkinler için şu egzersizleri tavsiye ediyor:

HootSuite işyerinde egzersizi teşvik eden sosyal medya şirketlerinden biri.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Ryan Holmes, binada bulunan küçük bir spor merkeziyle 700 çalışanını spora teşvik ediyor.

Holmes,"Yoga derslerine çok büyük bir ilgi var. İş yerinden gönüllüler spor merkezinde kardiyo ve yağ yakma egzersizleri düzenleyip çalışanlara ter döktürüyor. Hokey ve yol bisikleti takımlarımız bile var" diyor.

Holmes'a göre binada spor merkezi olmadan da egzersize zaman ayırmak mümkün: "Çalışanlarımıza günde bir saatlerini toplantı saatleriyle çakışmayacak şekilde spora ayırabileceklerini söyledik. Örneğin, öğle yemeklerini masa başında yiyip bu zamanı spora harcayabilirler."

Holmes, spora teşviğin çok faydasını görmüş: "Çalışanların spordan döndükten sonra daha açık bir zihinle çalıştıklarını ve işlerine daha iyi odaklandıklarını görüyorum. Egzersizle kaybedilen zaman üretkenliğin artışıyla telafi ediliyor."

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