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Sağlık

İş yerinde stres hasta ediyor

Yapılan bir araştırmaya göre, iş yerinde yaşanan stres sık sık çalışanların sağlığının bozulmasına sebep oluyor

30 Ocak 2013 13:41

Alman Federal İş Güvenliği ve İş Sağlığı Dairesi tarafından hazırlanan “Stres Raporu 2012”'nin sonuçlarına göre, sık sık yapılan toplantılar, başarı baskısı ve çok hızlı çalışılması yönündeki talepler iş yerinde stresi artırıyor. Yaklaşık 20 bin çalışanla görüşülen araştırmada çalışanların yüzde 43’ü iş yerinde baskı ve stresten şikâyetçi oldu.

Çalışmaya bağlı fiziksel sorunların belirtilerinin yüksek seviyede olduğu kaydedilirken, aynı anda çok farklı görevleri yerine getirme yükümlülüğü, monotonluk ve telefon ya da e-postalar nedeniyle çalışmanın aksamasının iş dünyasında hâlâ yaygın olduğu kaydedildi.


Dörtte biri mola veremiyor


Ankete katılanların yüzde 60'ı aynı anda farklı görevleri yerine getirmek zorunda olduğunu kaydetti. Neredeyse her iki kişiden biri telefon ya da e-posta gibi etkenlerle çalışmalarının bölündüğünü söylüyor. Her dört kişiden biri ise çok fazla iş olduğu ya da iş akışına uymadığı için mola saatini atladığını belirtiyor.

Stresin sık sık sağlığı bozduğu da araştırmada yer alan sonuçlardan biri. Çalışmaya katılanların yüzde 17'si son 12 ay içinde sıklıkla fiziksel ve ruhsal açıdan yorgun hissettiğini kaydetti. Sırt ve boyun ağrısı, yorgunluk ve uyku bozukluğundan hırçınlık ve asabiyete kadar pek çok şikâyetin arttığı ifade edildi.

Federal Çalışma Bakanı Ursula von der Leyen, fiziksel tehlikelerden korunma söz konusu olduğunda Alman firmalarının çok dikkatli olduğunu ancak çalışanları stres ve tükenmişlik sendromundan (burnout) nasıl koruyabilecekleri konusuna ise çok fazla kafa yormadıklarını belirtti.

(Deutsche Welle Türkçe)

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