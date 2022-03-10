İş yerinde sosyal medya kullanımı iş sözleşmesine aykırı mı, tazminatsız kovulma sebebi mi?

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, AYM'nin; çalışanın, WhatsApp yazışmalarının özel hayata saygı ve haberleşme hürriyeti kapsamına girdiği ve yazışmalar nedeniyle haksız yere işten çıkarılamayacağı yönündeki kararının ardından, "İşveren ve çalışanın sınırları" konusunu ele aldı.

Doğan, yazısında iş sözleşmesinde aykırı bir kural ya da hüküm yoksa, çalışanın işini aksatmadığı, iş arkadaşlarına rahatsızlık vermediği sürece; WhatsApp kullandığı ve işyerindeki WhatsApp ağlarına katıldığı gerekçesiyle işten çıkartılamayacağını, tazminatsız iş sözleşmesinin iptal edilemeyeceğini söyledi.

"İşin bir de başka boyutu var" diyen Doğan yazısına şöyle devam etti:

"İşyeri tarafından sağlanmış bilgisayar, telefon veya internet gibi iletişim araçlarının çalışan tarafından kişisel amaç için kullanılması ki, kişisel amaç ile kasıt da sosyal medya kullanımı. Hatta bunun literatürde adı da var; ‘sanal kaytarma’. Hatta sanal kaytarma nedeniyle çalışanın iş sözleşmesi iptal edilebilir, çalışan tazminatsız işten çıkartılabilir. Burada da kritik nokta, iş sözleşmesi. İş sözleşmesi ile işveren, işçinin, mesai saatleri içerisindeki sosyal medya kullanımını tamamen olmasa da büyük ölçüde yasaklayabilir."