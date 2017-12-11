İş yerinde cep telefonu hırsızlığı kamerada

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da bir iş yerinde şarja takılıp masaya bırakılan cep telefonunu çalan S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pınarbaşı Mahallesi\'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş yapma bahanesiyle iş yerine giren S.A., raflardaki malzemelere bakarken, iş yeri sahibinin masada şarjda olan cep telefonunu el çabukluğuyla cebine koyup ayrıldı. Bir süre sonra cep telefonunun yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İş yeri sahibi, kayıtlarda, içeri giren Suriyeli gencin, telefonu çaldığını görünce polise başvurdu. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, düzenlediği operasyonla S.A.\'yı gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



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