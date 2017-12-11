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İş yeri yanarken içerdeki malzemeleri kurtarmaya çalıştılar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, mobilyacıların bulunduğu caddede inşaat dekorasyon ve elektrik malzemeleri satışı yapılan iş yerinin çatısında başlayan yangın, korku dolu anlar yaşattı

11 Aralık 2017 15:56

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, mobilyacıların bulunduğu caddede inşaat dekorasyon ve elektrik malzemeleri satışı yapılan iş yerinin çatısında başlayan yangın, korku dolu anlar yaşattı. İftaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sırasında iş yeri sahipleri ve yardıma gelenler içerdeki malzemeleri kurtarmak için çabaladı.
İnegöl ilçesi Osmanbey Caddesi üzerinde, inşaat dekorasyon ve elektrik malzemeleri satılan iş yerinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı. Dumanı fark eden iş yeri sahipleri durumu İnegöl İtfaiyesi\'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Bu sırada iş yeri sahipleri ve yardıma gelenler, içerdeki melzemeleri dışarı çıkarmaya çalıştı. Yangında iş yerinde hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

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