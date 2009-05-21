İş yatırım'dan ilk çeyrekte 10 milyon lira net kâr

İş Yatırım Menkul Değerler;in 2009 yılının ilk çeyreğinde konsolide net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 370 artış göstererek 10 milyon lira olarak gerçekleşti.



İş Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, kuruluşun aktif büyüklüğü, 2009 yılının ilk üç ayında 1,7 milyar TL;ye yükselerek 2008 sonuna göre yüzde 14,5 geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 13,6 artış gösterdi.



Şirketin özkaynakları ise 284,2 milyon TL ile 2008 yılının aynı dönemine göre yüzde 17,6 oranında yükseldi.



Açıklamada, şöyle denildi:



"Sektörünün İMKB;de işlem gören tek temsilcisi konumundaki İş Yatırım, 2009 yılının ilk çeyrek döneminde 10.677 milyon TL işlem hacmi ve yüzde 7,6 oranında piyasa payı ile İMKB Hisse Senetleri Piyasasında lider konumunu sürdürdü.



Kurucu üyeleri arasında yer aldığı Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB) ise 13.928 milyon TL işlem hacmi ve yüzde 12,3 oranında piyasa payı ile kuruluşundan bu yana sürdürmekte olduğu lider konumunu devam ettirdi.



İMKB Eurobond Piyasasında da 110 milyon TL işlem hacmi ve yüzde 1,2 oranında piyasa payı ile yine aracı kurumlar arasında ilk sırada yer aldı."

