İş Yatırım: Merkez Bankası'nın müdahalesi gerekiyor

İstanbul, 23 Mayıs (DHA) – İş Yatırım\'ın piyasa bülteninde, Cuma gününden bu yana yüzde 6.0 değer yitiren liranın kayıplarını \"kısmen geri alması için\" Merkez Bankası\'nın müdahalesinin gerektiğine dikkat çekildi.

İş Yatırım’ın “Türk lirasının engellenebilir düşüşü…” başlıklı günlük piyasa bülteninde, liranın düşüşünün devam ettiği ve Cuma gününden beri görülen kaybın yüzde 6.0’yı bulduğu belirtildi ve şu değerlendirme yapıldı:

“Bu defa düşüş gelişmekte olan ülkelere yayılan bir satış dalgasından kaynaklanmıyor. Tam tersine kırılgan beşli arasında görülen real, ruble, rand, Kolombiya ve Şili pesolarında güçlü değer kazancı var.

“Türkiye varlıklarında Türk lirasındaki değer kaybından bağımsız bir toparlanma çabası görüyoruz. Hisse senetlerinde, devlet iç borçlanma senetlerinde, euro tahvillerde en çok değer kazanan para birimleri arasında yer aldık.

“Ancak yükselişin devam etmesi için Merkez Bankası’nın müdahalesi ve Türk lirasının kayıplarını kısmen geri alması gerekiyor.

“Şirket tarafında önemli bir haber akışı yok. Aselsan hisseleri ikincil arz öncesinde işleme kapatılıyor.”