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İş ve sanat camiasını bu düğün bir araya getirdi

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in kızı Selen Sevigen ile sanatçı Gökhan Özen ile dün gece nikah töreni ile dünya evine girdi

08 Temmuz 2010 03:00

T24- CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in kızı Selen Sevigen ile sanatçı Gökhan Özen ile dün gece nikah töreni ile dünya evine girdi



İstanbul'da Four Seasons Otel'den gerçekleşen nikah töreni, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Deniz Baykal'ı meclis dışında ilk kez bir araya getirdi. Törene siyaset, iş ve sanat dünyasından çok sayıda tanınmış isim katıldı.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin kıydığı nikahta Selen Sevigen'in nikah şahitliğini Kemal kılıçdaroğlu ve Deniz Baykal birlikte yaptı. Gökhan Özen'in şahitleri ise Semra Özal ile Ajda Pekkan oldu.

Törene Eski Bakan Cavit Çağlar, İlhan Kesici, Gürsel Tekin, Ateş Ünal Erzen, Sinan Aygün, Şehrazat, Ebru Akel ve Deniz Akkaya da katıldı. CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın ise törene katılmadığı, çelenk gönderdiği görüldü. Sevigen, Önder Sav'ın katılmadığının hatırlatılması üzerine, "O da yakın zamanda çocuğunu evlendirdi" dedi

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