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Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Turkcell Basın Toplantısı Yer: Maltepe turkcell Plaza Tarih: 5 Kasım Saat: 09:30 Dünya Tsunami Farkındalık Günü Basın Toplantısı Yer: Kandilli Rasathanesi  Tarih: 5 Kasım Saat: 11:00 Altınbaş Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Konferansı Yer: A

05 Kasım 2018 12:05

Turkcell Basın Toplantısı

Yer: Maltepe turkcell Plaza
Tarih: 5 Kasım
Saat: 09:30


Dünya Tsunami Farkındalık Günü Basın Toplantısı

Yer: Kandilli Rasathanesi 
Tarih: 5 Kasım
Saat: 11:00


Altınbaş Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Konferansı

Yer: Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi
Tarih: 5 Kasım 
Saat: 19:00


Prometeon Basın Toplantısı

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent
Tarih: 6 Kasım
Saat: 09:30


Kıyafet Bağış Kampanyası Lansmanı

Yer: Feriye Cam Salon
Tarih: 6 Kasım
Saat: 10:00


Furniture İstanbul

Yer: CNR Expo
Tarih: 6-11 Kasım
Saat: 10:00


LASİD Güvenli Trafik Projesi Basın Toplantısı

Yer: Conrad İstanbul Junior Ballroom
Tarih: 7 Kasım
Saat: 10:00

Mehmet Sezgin Kitap Lansmanı Toplantısı 

Yer: MediaCat Store, ZorluPSM
Tarih: 8 Kasım
Saat: 09:30


Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum İstanbul

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 8 Kasım
Saat: 13:00


Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli
Tarih: 13-14 Kasım
Saat: 10:00


Aktif Bank Futbol Ekonomi Raporu EkoLig Lansmanı

Yer: Four Seasons Otel Bosphorus
Tarih: 14 Kasım
Saat: 09:30


14\'üncü İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu

Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 20 Kasım
Saat: 09:00


Bilişim Zirvesi 

Yer: İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 21-22 Kasım
Saat: 10:00


Perakende Günleri 

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 28-29 Kasım
Saat: 10:00


 

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