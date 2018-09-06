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Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

LilaGroup Tissue World Basın Daveti Yer: İstanbul Kongre Merkezi Tarih: 4-6 Eylül Saat: 11:00 26

06 Eylül 2018 12:05

LilaGroup Tissue World Basın Daveti

Yer: İstanbul Kongre Merkezi

Tarih: 4-6 Eylül

Saat: 11:00


26. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı-Worldfood

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 5-8 Eylül

Saat: 11:00


GameX 2018 Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 6 Eylül

Saat: 11:00


3. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası

Yer: İstanbul Caddebostan-Adalar Parkuru

Tarih: 7-8-9 Eylül

Saat: 10:00


Turizm 4.0 Zirvesi

Yer: Bodrum Royal Asarlık Beach Hotel

Tarih: 8 Eylül

Saat: 10:00


Adcolony Intellingence Summit 

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 10-11 Eylül

Saat: 10:00


Mercedes-Benz Fashion Week

Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi

Tarih: 11-14 Eylül

Saat: 20:30


Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 13-16 Eylül

Saat: 10:00


Orta Doğu\'da Yeni Dengeler: Değişimin Yönü

Yer: TÜSİAD Konferans Salonu

Tarih: 21 Eylül

Saat: 14:00


Cersaie Fuarı

Yer: Bologna / İtalya

Tarih: 24-28 Eylül

Saat: 10:00


Marmomac 2018 Doğal Taş Fuarı

Yer: Verona/İtalya

Tarih: 26-29 Eylül

Saat:10:00


Frankfurt Franchise Expo

Yer: Exhibition Center Frankfurt

Tarih: 27-29 Eylül

Saat: 10:00


Perakende Geleceğe Bakıyor

Yer: WOW Convention Center

Tarih: 2 Ekim

Saat: 08:30


9. Uluslararası İnşaatte Kalite Zirvesi

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 11 Ekim

Saat: 10:00


3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi

Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Tarih: 17-18 Ekim

Saat: 10:00

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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