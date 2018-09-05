İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

LilaGroup Tissue World Basın Daveti
Yer: İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 4-6 Eylül
Saat: 11:00
26. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı-Worldfood
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 5-8 Eylül
Saat: 11:00
GameX 2018 Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 6 Eylül
Saat: 11:00
3. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası
Yer: İstanbul Caddebostan-Adalar Parkuru
Tarih: 7-8-9 Eylül
Saat: 10:00
Turizm 4.0 Zirvesi
Yer: Bodrum Royal Asarlık Beach Hotel
Tarih: 8 Eylül
Saat: 10:00
Mercedes-Benz Fashion Week
Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi
Tarih: 11-14 Eylül
Saat: 18:30
Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 13-16 Eylül
Saat: 10:00
Orta Doğu\'da Yeni Dengeler: Değişimin Yönü
Yer: TÜSİAD Konferans Salonu
Tarih: 21 Eylül
Saat: 14:00
Cersaie Fuarı
Yer: Bologna / İtalya
Tarih: 24-28 Eylül
Saat: 10:00
Marmomac 2018 Doğal Taş Fuarı
Yer: Verona/İtalya
Tarih: 26-29 Eylül
Saat:10:00
9. Uluslararası İnşaatte Kalite Zirvesi
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 11 Ekim
Saat: 10:00
3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi
Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Tarih: 17-18 Ekim
Saat: 10:00