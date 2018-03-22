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Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Uludağ Ekonomi Zirvesi Yer: Grand Yazıcı Otel / Uludağ - Bursa Tarih: 23 – 24 Mart Saat: 08:20 42

22 Mart 2018 12:01

Uludağ Ekonomi Zirvesi
Yer: Grand Yazıcı Otel / Uludağ - Bursa
Tarih: 23 – 24 Mart
Saat: 08:20

42. İktisatçılar Haftası
Yer: The Marmara Otel
Tarih: 21-23 Mart
Saat: 09:30

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı
Yer: Grand Hyatt Otel / Troy Salonu
Tarih: 22 Mart
Saat: 10:00

Torkam İnşaat Basın Buluşması
Yer: The Marmara Taksim
Tarih: 23 Mart
Saat: 09:00

ECCO Türkiye 2018 Büyüme Planları Paylaşım Toplantısı
Yer: Wyndham Grand Hotel / Mimar Sinan Salonu
Tarih: 23 Mart
Saat: 09:00

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Ödülleri
Yer: Zorlu Raffles Otel
Tarih: 23 Mart
Saat: 18:30

İstanbul Jewelry Show

Yer: CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 22-25 Mart
Saat: 10:00

İstanbul Oyuncak Fuarı
Yer: TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 22-25 Mart
Saat: 10:00

Joon Havayolları İlk Uçuş Etkinliği
Yer: İstanbul Atatürk Havalimanı / Dış Hatlar Terminali Gate:220
Tarih: 26 Mart
Saat: 02:30

İstanbul İSİG Meclisi Meslek Hastalıklarıyla Mücadele Deneyimleri Söyleşisi
Yer: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Toplantı Salonu
Tarih: 26 Mart
Saat: 19:30

Brisa Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı
Yer: Ritz Carlton Taksim / Cam Salon
Tarih: 28 Mart
Saat: 09:30

SETS Nişantaşı Açılışı
Yer: Nişantaşı SETS
Tarih: 28 Mart
Saat: 19:00

Mercedes-Benz İstanbul Fashion Week
Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi
Tarih: 27-30 Mart

Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 29 Mart – 1 Nisan
Saat: 10:00

3. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi
Yer: Raffles Otel
Tarih: 9-10 Nisan
Saat: 10:00

Management Centre Türkiye \"& Now Business & Tech Week\" Zirvesi
Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul
Tarih: 8-10 Mayıs
Saat: 10:00

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