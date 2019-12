İş stresini siyah çay içerek yenin

"Taptığınız bir sevgiliniz olsa da, yeni aldığınız evin kredisini tıkır tıkır ödeyebilseniz de, cep telefonunuz her yerden çekiyor olsa da stres başa gelir... Bunu durduramazsınız ama vücudunuzu buna karşı dirençli olmaya hazırlayabilirsiniz. Bunun en güzel yöntemi de siyah çay içmektir.Bir grup işadamına her gün düzenli bir şekilde çay içirildiğinde; strese normal ve her zamanki tepkilerini verdikleri fakat vücut verileri incelendiğinde daha sakin oldukları gözlenmiştir. Aynı şekilde sahte çay içirilen başka bir grup işadamında hiçbir değişiklik olmamıştır. Onları sakinleştiren ve rahatlatan sadece çaylarını yudumlamanın verdiği keyif değildir. Çayın içerdiği faydalı bileşenleri de (polipenol, flavonoid ve amino asitler) göz ardı etme mek gerekir. "