İş stresini siyah çay içerek yenin

Stres, hem ruh sağlığını hem de beden sağlığını olumsuz etkiliyor. Bununla birlikte stresi yenmek, en azından stresin olumsuz etkilerini azaltmak mümkün. Prof. Dr. Mehmet Öz, Günaydın gazetesindeki yazısında, siyah çayın stres üzerinde olumlu etkisi olduğunu anlatıyor. İşte Öz'ün yazısı:'İyi stres' öğrenmeye yöneltiyorStresle mücadelede en etkili 20 yöntem
"Taptığınız bir sevgiliniz olsa da, yeni aldığınız evin kredisini tıkır tıkır ödeyebilseniz de, cep telefonunuz her yerden çekiyor olsa da stres başa gelir... Bunu durduramazsınız ama vücudunuzu buna karşı dirençli olmaya hazırlayabilirsiniz. Bunun en güzel yöntemi de siyah çay içmektir. Faydalı bileşenler içeriyor
Bir grup işadamına her gün düzenli bir şekilde çay içirildiğinde; strese normal ve her zamanki tepkilerini verdikleri fakat vücut verileri incelendiğinde daha sakin oldukları gözlenmiştir. Aynı şekilde sahte çay içirilen başka bir grup işadamında hiçbir değişiklik olmamıştır. Onları sakinleştiren ve rahatlatan sadece çaylarını yudumlamanın verdiği keyif değildir. Çayın içerdiği faydalı bileşenleri de (polipenol, flavonoid ve amino asitler) göz ardı etme mek gerekir. "