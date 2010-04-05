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Kültür-Sanat

İş Sanat'ta klasik müzik dinletisi

İş Sanat, iki klasik müzik dinletisine 9 ve 10 Nisan akşamı sahne alacak.

05 Nisan 2010 03:00

T24- Güher ve Süher Pekinel kardeşler, Englihs Chamber Orchestra eşliğinde 9 Nisan'da, Sarah Chang 10 Nisan'da İş Sanat'ta sanatseverlerle biraraya gelecek.


Dünya sahnelerinin yıldızı Güher ve Süher Pekinel kardeşlerin, oda müziğinin en saygın topluluklarından English Chamber Orchestra eşliğinde konser verecekler.

Konserde 18. yüzyılın en önemli İngiliz bestecilerinden William Boyce’un 4. senfonisi, Johann Sebastian Bach’ın iki piyano için do minör 3 numaralı konçertosu ve Mozart’ın 33. senfonisi ile iki piyano için 10 numaralı mi bemol majör konçertosu seslendirilecek.

“İki piyanonun iki yıldızı” Güher ve Süher Pekinel kardeşlerin, Bach ve Mozart’la dinleyenlerin nefesini keseceği konser 9 Nisan Cuma akşamı saat 20.00’de, İş Sanat’ta.

İş Sanat’ın diğer konuğu müzik dünyasına adım attığı günden bu yana müzikal öngörüsü, aman vermez tekniği ve giderek daha rafine olan duygusal derinliği ile performanslarının sonunda izleyicileri sandalyelerinden kaldıran Sarah Chang olacak.


Konserde Wagner’in Siegfried Idyll adlı eseri,  Mozart’ın 35. senfonisi ve Bruch’un 1. keman konçertosu seslendirilecek.

Chang’e şef Stephanie Gonley’nin yönettiği, dünyanın en iyi oda müziği topluluklarından English Chamber Orchestra’nın  eşlik edeceği konser 10 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00’de İş Sanat’ta...

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