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Kültür-Sanat

İş Sanat, bu yılki konserlerini Duman ile açıyor

Bir çok ünlünün sahne alacağı İş Sanat konserlerinde, 25 Nisan'da da Şevval Sam, müzikseverlerle buluşacak

25 Kasım 2012 15:47

İş Sanat, 29 Kasım'da gerçekleştirecek olan yerli konserlerinin, bu sezonki açılışını, alternatif rock gruplarından biri olan Duman ile yapacağını duyurdu.

İş Sanat'ta buluşan diğer bir grubun ise nu-metal tarzını benimseyen Manga olduğu bildirildi.

Yarkın Ritim Grubu’nun “Kervansaray Halkların Müzikleri ve Dansları” projesi ise sezonun en heyecan veren etkinliklerinden biri olacağı açıklandı.

Geçtiğimiz yıllarda birçok kez İş Sanat’ın konuğu olan Yarkın Ritim Grubu bu kez farklı bir müzik ve dans deneyimiyle izleyici karşısında olacak.

Kervansaray Halkların Müzikleri ve Dansları projesi ile farklı kültürler ait melodilerin yanında türküler, popüler şarkılar ve Türk müziğinde sözlü ve enstrümantal parçalardan oluşacak repertuar sunacak.

Şevval Sam ise, 25 Nisan’da İş Sanat sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. Sam, bu yıl Kartpostallardaki İstanbul’un Musikisi’ni yorumlayacak.
 

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