İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası Başkanı: Hendek’teki patlamada meslektaşımız 'günah keçisi' seçildi

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası (İSG-SEN) Genel Başkanı İrfan Sayar, Sakarya’nın Hendek ilçesinde 7 kişinin ölümüne neden olan havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından, sözleşmeli iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Aslı Bozkurt’un tutuklanmasına tepki gösterdi. Sayar, Bozkurt'un günah keçisi olarak seçildiğini savundu.

Cumhuriyet gazetesinden Zehra Özdilek'in haberine göre, Sayar, “İş güvenliği uzmanı rehberdir, danışmandır, tedbirleri almak işverenin sorumluluğudur. Facianın nedeni binalar arasındaki mesafelerin uygun olmaması ve binaların arasında bir duvar olmayışıydı. Burada esas sorumluluk burayı sık sık denetleyenler ve çalışma izini veren kurumlardadır. Aslı bir günah keçisi olarak seçildi” dedi.

Sahada oluşabilecek tüm kazaların sorumlusunun işveren olduğuna değinen Sayar, “İş verenin tabii ki para kazanma hırsı ve üretim kar amacıyla çalışan birisi olduğu için iş sağlığı güvenliği tedbirlerini ve önlemlerini kulak arkası edebilir, düşünemeyebilir. Asıl faciaya götüren binalar arasındaki mesafelerin uygun mesafede olmaması ve binaların arasında bir duvar olmayışıydı. Tabii ki iş güvenliği uzmanı burada ‘Bu binaları yık, tekrar yap’ diyemez. Dolayısıyla esas burayı sık sık deneyetleyenler, buraya izin veren belediye, valilik, Çalışma Bakanlığı, İl Teftiş Kurulu yani bu denetleme ve teftiş görevi yüklenen kurumların sorumlulukları bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Bozkurt’un “günah keçisi” olarak seçildiğini söyleyen Sayar şöyle devam etti:

“Dolayısıyla meslektaşlarımız sürekli iş kazalarında bir günah keçisi oluyor. Hendek’teki kazada değil bütün kazalarda iş güvenliği uzmanları günah keçisi ilan ediliyor. Biz yıllardır iş kazalarından sorumlu tutulamayacağımızı anlatıyoruz.”

Ne olmuştu?

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz günü havai fişek fabrikasındaki patlamada 7 kişi ölmüş, 126 kişi yaralanmıştı. Kalan patlayıcıları taşıyan jandarma kamyonunda da patlama meydana gelmiş 3 asker şehit olmuştu.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma sonrası firma sahibi Yaşar Coşkun, fabrika müdürü H.A.V., ustabaşları E.Ö. ve A.A. ile fabrikanın sözleşmeli iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Aslı Bozkurt mahkemece tutuklanmıştı.

Bozkurt ifadesinde, “Yaptırım gücüm yoktu. Aksaklık ve eksikliklerin giderilmemesi ve çalışmış olduğum iş yerlerinde en fazla tehlike arz eden işletmenin Coşkunlar olması nedeniyle 22 Mayıs 2020’de istifa mektubu verdim. Çünkü işçilerden sürekli şikâyet gelmekteydi. İşçiler ‘Aslı Hanım burası patlayacak. Başımıza bir şey gelecek. Bir şey yapın’ diyorlardı. Benim ise sözüm geçmiyordu” demişti.