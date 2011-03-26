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İŞ MERKEZİNİN ÇATI KATINDA YANGIN İSTANBUL (A.A)

26 Mart 2011 11:55

-İŞ MERKEZİNİN ÇATI KATINDA YANGIN  İSTANBUL (A.A) - 26.03.2011 - Esenyurt'ta 5 katlı iş merkezinin çatı katında çıkan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.  Örnek Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı 151 numaradaki 5 katlı iş merkezinin çatı katında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çatıyı da tamamen sardı. Avcılar İtfaiyesinin yaklaşık 500 metrekare olan çatı katındaki yangını söndürmekte yetersiz kalması üzerine, Büyükçekmece, Bakırköy, Bağcılar, Gazi, Beylikdüzü ve Seyrantepe itfaiye ekipleri de çalışmalara katıldı. Bu arada aşırı yükselen alevlerin, iş merkezinin karşısındaki akaryakıt istasyonuna sıçramasından endişe eden itfaiye ekipleri, burada yangın boyunca soğutma çalışmaları yaptı.   Yangının, içinde tekstil atölyeleri olan iş merkezinin çatı katındaki yemekhane olarak kullanılan kısımda çıktığı öğrenildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralama olayı yaşanmazken, iş merkezinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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