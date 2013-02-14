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Yaşam

İş merkezinde 'kimyasal' paniği

Şişli Halaskargazi Caddesi'nde bulunan Akın İş Merkezi'nde saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda 16 kişi zehirlendi

14 Şubat 2013 19:17

İstanbul Şişli'deki bir iş merkezinde gıda laboratuvarındaki çeşitli kimyasalların bulunduğu şişelerin kırılması sonucu ortaya çıkan gaz sebebiyle zehirlendiği öne sürülen 16 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şişli Halaskargazi Caddesi'nde bulunan Akın İş Merkezi'nde saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda 16 kişi zehirlendi.

İddiaya göre, laboratuvarda bulunan çeşitli kimyasalların yer aldığı şişeler bilinmeyen bir sebeple kırıldı ve bu şişelerden çıkan sıvı havalandırma yoluyla tüm binaya yayıldı.

İş yerindeki çalışanların rahatsız edici kokuyu hissetmeleri ve bazı çalışanların burnundan kan gelmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans çağrıldı.

Gazdan etkilenen 16 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan personelin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de özel kıyafetlerini giyerek, binanın içinde zehirli gaz olup olmadığını inceledi.

Yapılan incelemenin sonunda ciddi bir sorunla karşılaşılmadı.

 

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