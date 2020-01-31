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İş makinesiyle define ararken yakalandılar

Define kazısı yapan 3 kişi gözaltına alındı

31 Ocak 2020 18:38

Muğla’nın Menteşe ilçesinde iş makinesi ile define arayan 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Paşapınarı Mahallesi Medetbeleni mevkisinde kaçak define kazısı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri daha önce aynı noktada 4 kişinin kaçak kazı yaptığı ve haklarında işlem yapılan noktada iş makinesi ile kazı yapıldığını tespit etti.

Şüphelilerin ilk alınan ifadesinde baz istasyonu için çalışma yaptıklarını söylerken, arazide yapılan aramada, 1 ekskavatör iş makinesi ve define aramada kullanılan kazı malzemeler ele geçirdi.

Kaçak define kazısı yapan üç kişi Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. (İHA)

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