İş makinesi kullanan Binali Yıldırım az kalsın çevredekileri eziyordu

Gebze- Orhangazi-İzmir Otoyol töreninde iş makinesini kullanarak tünelin son bölümünü açan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, inerken bacağının kola çarpmasıyla iş makinesi aniden hareketlendi. İş makinesinin önündekiler ezilme tehlikesi geçirirken, kısa süreli bir panik oluştu. Bakan Yıldırım, görevli operatörün müdahale ederek durdurduğu iş makinesinden indi.

Yıldırım törende, 2018’de açılacağını belirttiği otoyol projesinin İzmir- İstanbul arasının 3 saate ineceğini söyledi.

DHA’nın haberine göre; Merkez Osmangazi İlçesi Selçukgazi Mahallesi’ndeki 1250 metrelik tünelin ’ışık göründü’ törenine katılan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, baret ve iş kıyafeti giyerek tünelde çalışan iş makinesinin üzerine çıktı. İş makinesi operatörünü de yanına alan Yıldırım, tünelin bitiş kısmını kendisi açmak istedi. Bakan Yıldırım, tüneli açarken iş makinesinin kolu defalarca tünelin tavanına çarptı. Yaklaşık 20 dakika boyunca iş makinesinin üzerinde kalan Yıldırım, tüneldeki ilk ışığın görünmesinin ardından iş makinesinden inmek istedi. Ancak Yıldırım’ın bacağı iş makinesini kontrol eden kumanda koluna çarptı ve iş makinesi aniden sola doğru döndü. Bu esnada inmekte olan Bakan Yıldırım ile iş makinesinin yanında bulunan protokol üyeleri, basın mensupları ve vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Bakan Yıldırım’ın yardımına iş makinesi operatörü yetişti. Operatör, kumanda kollarını devre dışı bıraktıktan sonra Bakan Yıldırım iş makinesinden indi.

“Tünel orjinal projede yok”

Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu Selçukgazi Tüneli’nin açılışında konuşan Yıldırım, projeyle ilgili bilgi verdi. Yıldırım şöyle dedi:

"Bir tünelin iki tarafından çalışma yapılıyordu. Bu tünelin açılışını yaptık ve ışığı gördük. Işık aydınlıktır, gelecektir. Aslında Gemlik ile Bursa arasındaki kısım, orijinal projede tünelsiz geçişti. Ancak biz buradaki doğayı bozmak istemedik ve tünel yapılmasına karar verdik. İyi ki de böyle yaptık. Çünkü buradaki arazi yapısı çok gevşek."

“Tünelin adı ’Dürdane’ mi olsun, ‘Selçukgazi’ mi?”

Şimdi ‘Bu tünellerin adı ne olacak’ diye bir tartışma çıktığını kaydeden Bakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tünel yapılıyor, otoyol yapılıyor, Bursa İstanbul ile buluşuyor, kimse buna bakmıyor. Tünelin adı ’Dürdane’ mi olsun, ’Selçukgazi’ mi olsun, yoksa ’Osmangazi’ mi olsun diye bir tartışma var. Bu tartışma güzel bir tartışma. Ama bu tartışmanın ayarını fazla kaçırmamak lazım. Asıl işe bakmak lazım. Merak etmeyin bu bölgede emeği geçen herkesin hakkı gözetilecek. Buraya en yakışan isim neyse o verilecek."

“Sabiha Gökçen- Bursa arası 45 dakikaya inecek”

Projedeki ve Karayolları Genel Müdürlüğü resmi internet sitesindeki ismi ’Gebze- Orhangazi- İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu’ olan otoyola Bakan Yıldırım yeni bir isim koydu. Yıldırım şöyle konuştu:

"Bundan böyle projenin adını söylüyorum. İstanbul- İzmir Otoyolu. İstanbul- İzmir Otoyolu’nun birinci ve en önemli durağı Bursa’dır. Bu yolun açılmasıyla birlikte Bursa’nın merkezinden Sabiha Gökçen Havaalanına 45 dakikada gidilebilecek. Öyle zannediyorum ki yoğun saatlerde Bursa’nın içinde bile bir semtten bir semte bu kadar sürede gitmek zor."

“Projenin açılan ilk etabı bursa kısmı olacak”

Projenin etap etap açılacağını söyleyen Bakan Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:

"İlk etapta Altınova-Orhangazi 40 kilometrelik kısım açılacak. Hemen arkasından dünyanın en uzun 4’üncü köprüsü İzmit Körfez Köprüsü açılacak. Daha sonra İstanbul-Bursa arası yol açılarak, Bursa çevre yoluna bağlanacak. 2016 bitmeden buralar hizmete alınacak. Geriye kalan Bursa- Balıkesir Manisa- İzmir tarafı ile İzmir’den Manisa’ya doğru 22 kilometrelik bir bölüm de 2016’nın sonuna kadar hizmete alınacak. Arada kalan kısımlarda çalışmalar devam ediyor. 2018’de İzmir- İstanbul arası tamamen açılacak" dedi.

İzmir- İstanbul arası 3 saatten az olacak

Toplam 433 kilometre uzunluğundaki projenin sonunda İstanbul- İzmir arasının 3.5 saate inmesi planlanırken, Yıldırım bu sürenin daha da kısalacağı müjdesini verdi. Bakan Binali Yıldırım, "Kurallara uyarak 132 kilometre hızı geçmeyecek şekilde sürücülerimiz giderse bu yol 3 saatin de altına iniyor. Çünkü yollar çok güzel yapılmış" diye konuştu.