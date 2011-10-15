-İş makineleriyle alınan tedbirler taşkını engelledi RİZE (A.A) - 15.10.2011 - Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, gece şiddetli yağış sonrası iş makineleriyle tedbir alarak olası dere taşkınlarının önüne geçtiklerini söyledi. Bakırcı, şehir merkezinde şiddetli yağış sonrasında dere seviyelerinin yükseldiğini belirterek, ''Etkili olan sağanak sonrası Hamam Deresi ve Değirmendere yine taşkın tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Derenin yüksek kesimlerden taşıdığı ağaç parçaları derenin ağzını tıkadı. Ancak olası riskleri hesaplayarak iş makinelerimizi gece görevlendirmiştik. Gece iş makineleri ile tedbir alarak olası dere taşkınlarının önüne geçtik'' dedi. Kendisinin de bölgede inceleme yaptığını ifade eden Bakırcı, ''Vatandaşlarımız artık çok daha tedbirli ve önlemlerini erken alıyor. Biz de iş makineleri ile gerekli takviyeyi yapıyoruz. Bölgede yaptığımız incelemelerde erken müdahalenin ve alınan tedbirlerin faydalarını gördük. Dere yataklarının anında temizlenmesinin, iş makineleriyle açılmasının çok önemli faydası oldu'' diye konuştu. Bakırcı, yağış uyarısının devam ettiğini, personel ve iş makineleri görev başında olduklarını sözlerine ekledi. Bir önceki şiddetli yağışta iş yerleri sular altında kalan vatandaşların geceyi, nöbet tutarak geçirdiği öğrenildi. Yaklaşık iki hafta önceki yağmurda su baskınına maruz kalan ve araçları zarar gören Çevre ve Orman Müdürlüğü'nde kum torbaları ve bariyerlerle tedbir alındı. Araçlar ise müdürlük dışına çıkarıldı.