İş makineleri köye girmesin diye cenaze namazı nöbet alanında yapıldı

Caferbey Köyü’ne yapılmak istenen çöp tesisine karşı nöbet başladı. Sabah 05.00'den itibaren jandarma ile karşı karşıya gelen köylüler, bir köylünün namazını köy merasında gerçekleştirdi.

Gazete Duvar’dan Osman Çaklı’nın haberine göre, Caferbey köylülerinin sorunlarını dinlemek için köye giden CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevergin köyden Manisa Valisi ile görüşmek için ayrıldı. Aynı zamanda köyde cenaze olduğunu söyleyen Salihli Çevre Derneği Üyesi Hakkı Uysal, "Köylüler tedbiri elden bırakmamak için cenaze namazını köyün merasına getirdi. Cenaze namazının ardından defin işlemi yapılacak" dedi. Manisa Belediye Başkanı’nın "kesinlikle alana çöp dökülmeyecek" sözü üzerine de konuşan Uysal, belediye başkanının 2018 yılında köylülere verdiği sözü hatırlattı: "Köye çöp tesisi yapılmayacak." Buna rağmen geçen hafta yapılan meclis toplantısında tesisin kurulacağının beyan edildiğini sözlerine ekleyen Uysal, TOMA'ların su takviyesi yaptığını belirtti.