İş makinası şarampole yuvarlandı

Kocaeli'nin Körfez İlçesi'ne bağlı Hereke semtindeki bir mıcır işletmesinde iş makinasının şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.



Yukarı Hereke'nin Kışladüzü Mevkii'nde faaliyet gösteren `Özyapı' firmasına ait mıcır tesislerinde çalışan operatör Halil Demirtaş yönetimindeki iş makinasının lastiği patladı. Operatör ve bakım ustalarının çabalarıyla lastik tdeğiştirildikten sonra operatör ve beraberindekiler araca binerek ocağın içinden yukarı çıkmaya başladı. Görgü tanıklarının ifadesine göre yumuşak toprak zeminin bir anda kayması sonucu iş makinası yaklaşık 10 metre aşağıya yuvarlandı.



Kazada iş makinasının operatörü 52 yaşındaki Halil Demirtaş ağır yaralanırken yanında bulunan bakım uzmanları 45 yaşındaki Süleyman Tokgöz ile 49 yaşındaki Ali Gündüz öldü. Derince Devlet Hastanesi'ne kaldırılan operatörün durumunun da ağır olduğu bildirildi.

