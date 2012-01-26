-İş Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM (A.A) - 26.01.2012 - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda, eşi doğum yapan işçiye izin verilmesine imkan tanıyan İş Kanunu'nda değişiklik teklifi benimsendi. Komisyonun, tali komisyon olarak ele aldığı teklif, işçilere, eşinin doğum yapması halinde 3 gün doğum izni verilmesini öngörüyor. Komisyon, ''3 güne kadar'' şeklinde belirtilen izin süresinin kesinlik kazanması için ''3 gün'' olarak değiştirilmesini önererek, teklifi benimsedi. Teklifin gerekçesinde, devlet memurlarına, eşinin doğum yapması halinde isteği üzerine 10 günlük babalık izni verildiği, ancak işçilerin böyle bir haktan yararlanamadığı belirtildi. Gerekçede, teklifin yasalaşması halinde, bir adaletsizliğin giderilmiş olacağını ifade edildi.