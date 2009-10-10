İş kadını kıskançlık kurbanı

Hollandalı'nın başkenti Amsterdam’da Ağustos ayında öldürülen kreş sahibi Türk iş kadını Arzu Erbaş cinayetinin nedeninin arkasında, evlilik dışı bir ilişkinin bulunduğu belirtildi.



Savcılık yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, 33 yaşındaki Arzu Erbaş’ın evlilik dışı ilişkide bulunduğu erkek arkadaşının karısı, yeğenini cinayete azmettirdi. Savcılık, yeğenini cinayete azmettiren 31 yaşındaki Türk kadının 3 Ekim’de gözaltına alındığını bildirdi. Erbaş, 10 Ağustos’ta Amsterdam’da sahibi olduğu çocuk yuvasının önünde, sokakta park halindeki arabasına binmeye hazırlandığı sırada bıçaklı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmişti. Olaydan kısa süre sonra, uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Nevzat Koyak, cinayet zanlısı olarak yakalanmıştı. Başarılı bir iş kadını olarak tanınan ve Amsterdam’da iki ayrı çocuk yuvası sahibi olan Arzu Erbaş’ın öldürülmesi, büyük tepki yaratmış, polis cinayeti aydınlatabilmek için özel ekip oluşturmuştu.