İş kadını gerçekten erkek gibi oluyor!

Bir araştırmaya göre, risk almayı seven, iş hayatında acımasız olan kadınların testosteron seviyesi daha yüksek.



Çalışma riske yatkın kadınların sekse de daha yatkın olduğunu öne sürüyor. Rekabetçilik ve güçle de bağlantılı hormon, kadınlarda da erkeklerde de seks isteğini artırıyor.



Önceki araştırmalar yüksek testosteron seviyelerini kumar ya da aşırı alkol kullanımı gibi davranışlarla da ilişkilendirmişti. Araştırmacılar, Chicago Üniversitesi MBA işletme bölümünden 500 kadın ve erkekten salya örnekleri aldı. Katılımcılara ayrıca risk alma yönelimlerini değerlendirilen bir bilgisayar oyunu oynatıldı. Katılımcılar oyun boyunca sürekli güvenli bir şekilde oynama ya da daha çok kazanmak için kendilerini riske atma seçenekleriyle karşı karşıya kaldı. Araştırma sonunda, risk almaya hevesli kadınlarda testosteron seviyesi yüksek çıkarken, aynı sonuç erkeklerde geçerli değildi.



Araştırma bu alanda bir ilk



Risk alma ve söz konusu hormon arasındaki ilişki öğrencilerin mezuniyet sonrası kariyer seçiminde de etkili oluyor. Uzmanlar araştırmanın finansal risk alma konusundaki cinsiyet farklılıklarının biyolojik bir temeli olduğunu ve testosteron seviyesindeki farklılıkların bireylerin ekonomik davranışlarını ve kariyer seçimlerini etkilediğini gösteren ilk çalışma olduğunu söylüyor.