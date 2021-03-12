İş insanı Taylan Bilgel hayatını kaybetti

T24 Haber Merkezi
Eski Doğan Holding Yönetim Kurulu üyesi, iş insanı Taylan Bilgel 78 yaşında hayatını kaybetti.
Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın iş hayatındaki en yakın arkadaşlarından olan, Anadolu Otomotiv’in kurucusu Taylan Bilgel, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.
1942 yılında Ankara’da doğan Bilgel, 1963’te Ankara Koleji’nden mezun oldu.1971’de Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler akademisi’ni bitiren Bilgel, Ankara’da atıldığı iş hayatını İstanbul’da sürdürdü, Anadolu Otomotiv’i kurarak yönetim kurulu başkanlığını üstlendi.
Bilgel'in cenazesi 13 Mart 2021 Cumartesi (yarın) saat 12:00 de Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.