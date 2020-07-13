İş insanı Osman Merzeci'ye 2 milyon liralık lahmacun nedeniyle icra takibi başlatıldı

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, "İş dünyasının önemli isimlerinden Osman Merzeci hakkında, 2016 yılından beri ticari faaliyette bulunduğu Hacıbozanoğulları’na yaptırdığı yaklaşık 2 milyon liralık lahmacun dolayısıyla icra takibi başlatıldığını öğrendim. Osman Merzeci bir dönem yüksek sosyetedeki davetlerin vazgeçilmez ismi, lüks mekanların müdavimiydi. Şimdi ise cemiyet hayatında adı, borçlarıyla anılıyor..." düşüncesini dile getirdi.

Üstündağ, "Elimdeki belgelere göre Osman Merzeci, Hacıbozanoğulları’nın ortağı Ali Bozanoğlu’na yaptırıp ‘Nefista’ adıyla satışa sunduğu hazır lahmacunlar nedeniyle de mahkemelik olmuş. Mahkeme, parasını alamadığı için şikayetçi olan Bozanoğlu’nu haklı bulup Merzeci hakkında 2 milyon liralık icra takibi başlatmış. Ali Bozanoğlu’nun iddiasına göre; Osman Merzeci ne telefonlara çıkıyor ne de mesajlara dönüş yapıyormuş." ifadesini kullandı.

Üstündağ, "İnsan düşünmeden edemiyor. Ünlü bir işadamı neden telefonlara çıkmıyor? Neden bu 2 milyonluk ultra lüks lahmacun faturasını ödemiyor ya da ödeyemiyor? 2 milyonluk lahmacun faturasını bilmem ama ben şimdilik faturayı açık bırakıyorum..." görüşünü savundu.

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