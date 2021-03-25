İş insanı İrfan Pullukçu, 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı; Bakan Selçuk'tan açıklama geldi

Tekirdağ'da iş insanı İrfan Pullukçu, 15 yaşındaki C.N.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Kız çocuğunun yaşadıklarını annesine anlatması üzerine ortaya çıkan cinsel istismarla ilgili abla H.K. da kardeşini 'para karşılığı erkeklerle birlikte olmaya zorladığı' gerekçesiyle tutuklanıp cezaevine koyuldu.

Olayla ilgili hukuki sürecin takipçisi olacaklarını açıklayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ''Çocuğumuzun psikolojisi ve rehabilitasyonuna yönelik mesleki çalışmalar devam etmektedir'' dedi.

İddiaya göre cinsel istismar olayı yaklaşık 1 yıl önce Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşandı. Yine iddiaya göre iş insanı İrfan Pullukçu, o tarihte ilçede anne ve ablasıyla yaşayan C.N.K.'ye cinsel istismarda bulundu. C.N.K. yaşadıklarını kimseye anlatamadı. Bir süre önce de C.N.K., annesi N.G. ve ablası H.K. ile Aydın'ın Didim ilçesine yerleşti. Ancak iş insanı İrfan Pullukçu, aile ile irtibatını kesmedi. Pullukçu, geçen hafta Didim'e gitti. Küçük kız da annesine İrfan Pullukçu'nun kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Anne hemen jandarmaya giderek şikâyetçi oldu. Jandarma ekipleri, iş insanını gözaltına aldı. Tekirdağ'a getirilen Pullukçu tutuklanarak cezaevine koyuldu.

Ablası da tutuklandı

Küçük kız ifadesinde ablası H.K.'yi de kendisini para karşılığı erkeklerle birlikte olmaya zorlamakla suçladı. Bunun üzerine gözaltına alınan abla da 'fuhuşa aracılık etmek' suçundan tutuklandı.

Suçlamayı kabul etmedi

Pullukçu'nun hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben ablasıyla birlikte oldum küçük kızla hiç bir ilişkim olmadı" dediği öğrenildi.

Bakanlıktan açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iğrenç olayla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Habere konu çocuğumuz, bir kuruluşumuzda güvendedir. Çocuğumuzun psikolojisi ve rehabilitasyonuna yönelik mesleki çalışmalar devam etmektedir. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz kanalıyla da hukuki sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz'' denildi.