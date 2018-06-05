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İş insanı Hamdi Boyacı yaşamını yitirdi

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İŞ insanı Hamdi Boyacı (75), bir süredir tedavisinin sürdüğü İzmir'deki evinde hayatını kaybetti

05 Haziran 2018 18:17

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İŞ insanı Hamdi Boyacı (75), bir süredir tedavisinin sürdüğü İzmir\'deki evinde hayatını kaybetti. Başbakan Binali Yıldırım, nisan ayında, Boyacı\'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti.
Kentin tanınmış iş insanlarından Hamdi Boyacı, tedavisinin sürdüğü Alsancak semtindeki evinde hayatını kaybetti. Hamdi Boyacı\'nın cenazesinin, yarın öğle vakti Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii\'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği belirtildi.
BAŞBAKAN ZİYARET ETMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'la birlikte 28 Nisan\'da kente gelen Başbakan Binali Yıldırım, programının ardından yakın dostu Hamdi Boyacı\'yı tedavi gördüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde ziyaret etmişti.

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