İş insanı, eski AKP milletvekili tarafından dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

Salgın nedeniyle özel uçakla Mısır’a dönmek isteyen iş insanı Imad Kachkoul, eski AKP Adıyaman milletvekili Salih Fırat ve akrabaları tarafından dolandırıldığını iddia etti. 30 Haziran'da suç duyurusunda bulunan Kachkoul, Salih Fırat, Sayit Subaşı (Fırat'ın kayınbiraderi), Efe Subaşı (Sayit Subaşı'nın oğlu) ve Y Bulut Danışmanlık şirketi hakkında ‘nitelikli dolandırıcılıktan' şikayetçi oldu.

İddiaya göre Salih Fırat'ın TBMM Milletvekili Araç Giriş Kartı bulunan 06 SS 779 plakalı aracı ile Kachkoul otelinden alındı. Fırat'ın Meclis'te odası olmamasına rağmen Efe Subaşı, iş insanına “Salih Bey'in makamı yoğun, Metin Gündoğdu'nun odasında ağırlayacağız” dedi. Kachkoul'u odaya götürüp hatıra fotoğraf çektirdiler, 15 Temmuz anıtını gezdirdiler. Fırat'ın odasına çıkılacakken “Salih bey çok acil Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çağrıldı” denildi.

Ak Par Mimarlık ofisi

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre Kachkoul, Ümitköy'deki AK Par Mimarlık ofisine götürüldü. Efe Subaşı, babası Sayit Subaşı ile tanıştırdı. Kachkoul, Sayit Subaşı'nın kendisini Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un Özel Kalem Müdürü olarak tanıttığını iddia etti. Subaşı'nın ofisin Salih Fırat ve Bulut'a ait olduğunu söylediğini öne sürdü. Ve yine Kachkoul'un iddiasına göre 25 Mart'ta Mısır'a özel uçak kiralayarak gitmek isteyen iş insanından 100 bin dolar talep etti. Kachkoul, 26 Mart'ta 70 bin doları Y Bulut Danışmanlık şirketine “Özel uçak için teminat- Imad Kachkoul” açıklaması ile gönderdi. Hakkında açılmış 55 ayrı ‘sahtecilik ve dolandırıcılık' davası, 16 ayrı arama kararı bulunduğu ileri sürülen Sayit Subaşı'na bir daha ulaşamadı.