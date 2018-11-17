İş insanı Ali Rıza Gültekin cinayetinde ayrıntılar ortaya çıktı: Kumar günü düzenleniyormuş!

Beşiktaş'ta iş insanı Ali Rıza Gültekin'in suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili Cinayet Büro'nun yanı sıra Organize Şube’de de özel ekip kuruldu. Cinayetin organize suç örgütleri ile bağlantısı incelenmeye başlandı. Olayın gerçekleştiği yerin dernek adı altında kaçak kumarhane olduğu belirlendi.

Habertürk'ün haberine göre Ali Rıza Gültekin'in Beşiktaş Balmumcu'da bir apartmanın 4. katındaki dernekte çarşamba gecesi silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Cinayeti Organize Şube Müdürlüğü ekipleri de soruşturmaya dahil oldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri dışında Organize Şube'de de özel bir ekip kuruldu. Ekipler, cinayet gecesiyle ilgili önemli detaylara ulaştı.

“Kumar günü”

Gültekin'i öldüren 3 şüphelinin kimliğini belirleyen polis, cinayetin işlendiği yerin de dernek adı altında kaçak kumarhane olduğunu tespit etti. Tespitlere göre burada her gece kumar oynanmıyordu.

Bu cinayetle birlikte kaçak kumarhane dünyasının ilginç bir yüzü daha ortaya çıktı. Buna göre kaçak kumarhane işletenler, belirli gecelerde 'altın günü' gibi 'kumar günü' düzenliyorlardı. Farklı adreslerde yapılan bu kumar gününün yapılacağı adres de müşterilere gizlilik içerisinde bildiriliyordu. O gece de sıra Balmumcu'daki bu binadaydı ancak iş insanı Gültekin geceye davet edilmişti. Davetliler arasında tanınmış bazı isimlerin de olduğu iddia edildi.

Şüpheliler tanınıyordu

Gültekin ve diğer davetlilerin ardından şüpheliler Mustafa B., Rıdvan D. ve Sergen G. de binaya geldi. Görevliler tarafından tanındığı iddia edilen ve bu nedenle içeri rahat girdiği belirtilen şüpheliler, doğruca Gültekin'in bulunduğu odaya gidip iş insanı vurup kaçtı. O sırada iş insanı koruma polisinin ise aynı katta bulunduğu ancak kapı girişine yakın oturduğu öğrenildi.

Kayıt yapmayan kamera

Olaydan sonra harekete geçen polis, dernek görünümlü kaçak kumarhanenin dış kapısını gören güvenlik kamerasını tespit etti. Ancak kameranın izleme amaçlı kullanıldığı, kayıt yapmadığı belirlendi.

Organize suç örgütleri

Polis, Gültekin'i öldüren 3 şüpheli dışında, dışarıda gözcülük yaptığı belirlenen bir kişiyi daha aramaya başladı. Kurulan özel ekipler cinayeti tüm boyutları ile incelemeye aldı. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin de, kumarhane piyasasında tanınmış kişiler olduğu iddiası soruşturmaya farklı boyut getirdi. Polis iş insanı alacak verecek ya da organize suç çeteleri çatışmasına kurban gittiği ihtimallerini araştırıyor. Şüphelilerin bazı organize suç örgütleri ile bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

İçeriden bilgi geldi iddiası

Polisin üzerinde durduğu noktalardan biri de, 3 şüphelinin içeriye rahat girmesi ve iş insanı hangi odada oturduğunu dahi bilmesiydi. Polis, içeriden bir kişinin, iş insanı oturduğu oda ve masayı şüphelilere haber verdiğini değerlendiriyor. Bununla ilgili kaçak kumarhaneyi işleten kişi ve çalışanlar inceleniyor, olay gecesi yapılan telefon görüşmeleri araştırılıyor. Şüphelilerle kaçak kumarhane sahibinin hemşeri olması dikkat çekti.