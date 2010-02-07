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Ekonomi

İş ilanlarına 'sigara içmeme' şartı da eklendi!

Dumansız hava sahası iş dünyasını etkisi altına aldı. İş ilanlarına "sigara içmeme" şartı da etkilendi.

07 Şubat 2010 02:00

T24 - Dumansız hava sahası iş dünyasını etkisi altına aldı. İş ilanlarında “Üniversite mezunu, tercihen 2. yabancı dil bilen, seyahat engeli bulunmayan...” gibi alışıldık taleplere “sigara içmeme” şartı da eklendi.

Milliyet gazetesinden Tahsin Aksu'nun haberine göre TIR şoföründen ürün müdürüne, avukattan proje mühendisine kadar birçok iş kolunda artık sigara içmeyen çalışan tercih ediliyor.

Sigara yasağının ardından, Şekerbank Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Göktan’ın da “Sigara içmeyenleri işe almayı düşünüyoruz” yönündeki açıklaması tartışma yaratmıştı. Ancak birçok firmanın son iki ayda iş ilanlarında kriterlerine “sigara içmeyen” maddesini eklediği ortaya çıktı.

120’yi aşkın ilan

Bir gazeteye önceki gün verilen ilanda bir finans şirketi için icra takibi yapabilecek avukat için, “seyahat engeli bulunmaması”, “genç ve dinamik olması” gibi özelliklerin yanında, “sigara kullanmaması gerektiği” belirtildi. İstanbul’daki bir otelde çalışmak üzere aranan aşçı ilanında ise elemanın tecrübeli olmasının yanı sıra “sigara içmemesi” istendi.

İnternetteki kariyer sitelerinde de verilen yüzlerce ilanda artık “sigara içmeme” şartı aranıyor. Türkiye’nin en büyük iş ilanları platformlarından yenibiris.com ve kariyer.net sitelerinde “sigara içmeme” konusundaki taleplerin, yasağın genişletilmesinin ardından giderek artması dikkat çekti. Her iki sitede son iki ayda 120’yi aşkın ilanda “sigara içmeme” şartı koşuldu. Oysa geçen yıl boyunca sigara içmeyen şartı olan sadece iki ilan yayımlanmıştı.

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