İş ilanları azaldı, başvurular arttı

İnternetten yapılan iş başvuruları bu yıl ocak- ağustos arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarken, ilan sayısı ise yüzde 35 azaldı.



İnsan kaynakları sitesi Kariyer.net Genel Müdürü Yusuf Azoz, internetten yapılan iş başvuruları ve yayımlanan ilanlara ilişkin bu yılın 8 aylık döneminde iş başvurularının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 oranında arttığını söyledi.



Karşılaştırmanın aynı dönemdeki ilan sayıları için yapıldığında ise yüzde 35'lik azalma olduğununu belirten Azoz, ''Böyle bir karşılaştırma ile aslında az ilana daha çok başvuru olduğundan başvurularda 2 katı kadar artış olduğunu söyleyebiliriz'' dedi.



Geçen yılın mayıs ayında 9 bin seviyelerine ulaşan yeni ilan sayısının, eylülden sonra çok sert bir düşüşle neredeyse yüzde 55 azalarak aralık sonunda 4 bin adetlere kadar indiğini bildiren Azoz, ocak ayından itibaren ise yeni ilan sayılarının yavaş bir artışla stabil bir çizgide ilerlediğini kaydetti.



Azoz, son aylarda ilan sayısında artışın göze çarptığını, artık krizin etkilerinin azalma eğilimine geçtiğini hissettiklerini söyledi.



Ağustos ayında Kariyer.net'te 6 bin 600 yeni ilan yayınlandığını bildiren Azoz, artışın önümüzdeki aylarda daha hızlı bir şekilde sürmesini beklediklerini vurguladı.



Geçen ay en çok başvuruyu sağlık sektörü aldı



Yusuf Azoz, geçen ay 407 bin 556 kişinin sağlık sektörüyle ilgili iş başvurusunda bulunduğunu belirterek, bu sektörü 348 bin 726 başvuru ile tekstil sektörünün takip ettiğini söyledi.



Ağustos ayında 267 bin 725 kişinin yapı, 220 bin 111 kişinin finans-ekonomi, 218 bin 435 kişinin gıda, 176 bin 922 kişinin bilişim, 152 bin 220 kişinin otomotiv, 136 bin 189 kişinin telekom, 127 bin 770 kişinin üretim, 89 bin 770 kişin turizm sektörlerinde iş başvurunda bulunduğunu bildiren Azoz, bu yıl en az başvuru alan alanların ise film, grafik ve renk ayrım işleri, kazı yıkım hafriyat, balıkçılık, kamu ve ambulans servisleri olarak sıralandığını anlattı.



Azoz, bu yıl mağazacılık, telekomünikasyon, tekstil, turizm, sigortacılık gibi sektörlere başvurunun arttığını, buna karşın bankacılık, bilişim, gıda, ticaret, hızlı tüketim, üretim/endüstriyel ürünler gibi sektörlere başvuruların ise azaldığını bildirdi.



İlaç, otomotiv, inşaat, sağlık gibi sektörlerde fazla değişim yaşanmadığını belirten Azoz, başvuru sayılarının büyük ölçüde yayınlanan ilanlara bağlı olduğunun altını çizdi.



''Bankacılık çalışanları sektörden uzaklaştırıyor''



Geçen yılın ilk 4 ayında en çok başvuru alan sektör olan bankacılığın, bu yıl 10. sıraya gerilemesinin önemli bir hareket olduğuna işaret eden Azoz, diğer bir dikkat çeken noktanın ise aynı dönemde 13. sırada olan telekomünikasyonun, inşaat sektörünü geride bırakarak 4. sıraya yükselmesi olduğunu söyledi.



Geçen yıl 7. sırada yer alan mağazacılık sektörünün 1. sıraya yerleşmiş olmasının da önemli bir hareket olarak nitelenebileceğini belirten Azoz, şunları kaydetti:

''Durumunu koruyan sektörlere de aynı şekilde dikkat etmek gerek. İlaç, sağlık, inşaat ve otomotivin başvuru potansiyelini koruduğunu görüyoruz. İlaç ve sağlık sektörlerinin krizden diğer sektörler kadar etkilenmediğini bildiğimiz için bu, normal olarak algılanabilir. Ama otomotiv için aynı şeyi söylemek mümkün değil.



Krizden en çok etkilenen sektörlerden biri olan otomotivin başvuru sayısını korumasının nedenini, sektörde fazla sayıda işini kaybeden çalışan olmasına bağlamak mümkün. İşini kaybedenlerin, uzmanlıkları bu sektörde olduğu için yine aynı sektörde başvurularını normalden daha yoğun bir şekilde sürdürdüğünü tahmin ediyoruz. İnşaatta ise yurt dışındaki yatırımların sürmesi nedeniyle hareketliliğin devam ettiğini söylemek mümkün.''

Bankacılıkta ise durumun tam tersi olduğunu ifade eden Azoz, bankacılık çalışanlarının sektörden uzaklaştığını söyledi.



2001 krizinde de benzer bir durumun yaşandığını anımsatan Azoz, ''Bankacılık sektörünü etkileyen bir kriz oluştuğunda bankacılar hemen başka sektörlere kayıyorlar ve birçoğu da bir daha geri dönmüyor. Bankacılık sektöründeki önemli düşüşü yorumlarken bu unsuru da hesaba katmak gerektiğini düşünüyoruz'' dedi.



Otomotiv sektör çalışanları başka sektörlere kaydı



Kariyer.net'in verilerine göre, ekonomik krizden en çok etkilenen sektörlerden olan otomotiv ve bağlı yan sanayi ilanlarında geçen yıl haziran ayı sonrasındaki düşüş yüzde 52'leri bulurken, pazarda ÖTV indirimiyle yaşanan hareketlilik ilanlarda da bir artış sağladı.

Kriz sürecinde ortalama 165 ilan seviyesi görülen sektörde nisan ayı itibariyle ilan sayısı ortalama 268'i buldu.



Kariyer.net'in değerlendirmesine göre sektörün krize bağlı kırılgan yapısı başvuru sayısını da etkilerken, iş imkanlarının az olması sektör çalışanlarının farklı sektörlere kaymasına neden oldu.

Öte yandan toplam ilanlardan yüzde 3 oranında pay alan telekomünikasyon sektöründe ilan artışı dikkati çekiyor. Temmuz ve ağustos aylarında ilanlar haziran ayına göre yüzde 52 oranında artış gösterirken, başvurular da buna paralel arttı. Geçen yılın ilk 5 ayı ile kıyaslandığında bu yıl başvurularda yüzde 88'lik artış kaydedildi.



İlanlar içinde yüzde 8 pay alan tekstil sektöründe ise artan işsizlik, iş başvurularını da artırdı. Son üç ayda geçen yılın aynı dönemine göre işe başvuran kişi sayısı yüzde 70 oranında arttı.