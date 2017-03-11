İş ilanı verip, görüşmeye gelen kadına tecavüz etti!

Kayseri'de internette gördüğü iş ilanı için görüşmeye giden 27 yaşındaki K.B., iddiaya göre ilanı veren 26 yaşındaki M.K.'nin tecavüzüne uğradı. M.K. şikayet üzerine tutuklandı.

Kayseri Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Dere mahallesi, Kuzey çevreyolunda meydana gelen olayda, internette gördüğü iş ilanı için verilen telefon numarasına arayan K. B., randevu alarak ilan sahibi M.K ile buluştu.

Genç kadını otomobiline alıp ıssız bir yere götüren M.K., iddiaya göre bıçakla tehdit ederek tecavüz etti ve çantasındaki 200 lirasını da alıp kaçtı.

Olay sonrası polise giden K.B., şikayetçi oldu. Polis tarafından yapılan çalışma sonucu kimliği belirlenerek gözaltına alınan M.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.