İş güvenliğini yok sayan yetkili: Yok gardaş hepsi hepsi 30 metre

Kayseri'de faaliyet gösteren bir inşaat firmasının yetkilisi Belsin bölgesindeki projelerine ait devam eden inşaatın fotoğraflarını, "Projemizin kalıp ip ölçü ve şakül kontrolü arkadaşların ellerine sağlık güzel olmuş" yazısıyla sosyal medya üzerinden paylaştı.

Feridun Doğan, inşaatta çalışan bir işçisi ile tahtaların üzerinde tehlikeli pozlar verirken, takipçilerinden 41'i bunu 'beğendi.'



DHA'nın haberine göre, Doğan'ın tehlikeli pozlarının yer aldığı fotoğrafların altına bazı takipçileri, "Allah kaza bela vermesin" diğeri ise, "Kardeşim dikkatli ol orası yüksek mi ne?" diye yorum yaptı. Doğan, bunun üzerine, "Yok gardaş hepsi hepsi 30 metre" yanıtı yazdığı görüldü.