İş Güvenliği Meclisi Raporu: Dokuz ayda 1421 işçi yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin hazırladığı 2016 İş Cinayetleri Raporu'nda eylül ayında 141 işçinin, Ocak ayından beri de toplam 1421 işçi meydana gelen kazalar nedeniyle hayatını kaybetti.

Rapora göre, eylülde hayatını kaybeden 141 emekçinin 121’i işçi, memur statüsünde çalışan ücretlilerden, 14’ü çiftçi/küçük toprak sahiplerinden, 20’si kendi nam ve hesabına çalışanlardan oluştu. Bu ay mevsimsel olarak tarımsal üretimin düşmesi nedeniyle çiftçi ölümleri azalırken, ücretlilerin ölüm oranı yükseldi.

En çok ölüm inşaat ve tarımda

En çok iş cinayetinin yaşandığı işkolları inşaat (33 ölüm), tarım/orman (33 ölüm) ve taşımacılık (20 ölüm) oldu. Ticaret/büro işkolunda 8, belediye/genel işlerde 8, metalde 4, sağlık/sosyal hizmetlerde 5, tekstil/deride 5, madencilik işkolunda ise 3 işçi yaşamını yitirdi.

Eylül ayında iş cinayetlerinin nedenlerine bakıldığında, ilk sırada trafik/servis kazaları (37 ölüm) yer aldı. Bunu, ezilme/göçük (26 ölüm) ve düşme (17 ölüm) izledi. 12 işçi intihar, 17 işçi kalp krizi, 9 işçi elektrik çarpması sonucu can verdi.

10’u kadın, 4 ‘ü çocuk

Eylül ayında ölen işçilerin 10’u kadın, 4’ü çocuk işçiydi. Çocuklardan ikisi 14 yaş ve altındaydı.

En çok işçi ölümünün yaşandığı iller sırasıyla İstanbul (17 ölüm), Kocaeli (8 ölüm), Aydın (7 ölüm), Adana (6 ölüm) ve İzmir (6 ölüm) oldu.

OHAL işçi sınıfını vurdu

İSİG Meclisi’nin raporunda, OHAL’in ilanından bu yana bireysel emeklilikten ÇED raporlarının rafa kaldırılmasına, büyük özelleştirme hazırlıklarından farklı düzeylerde sermaye teşviklerine kadar işçi karşıtı birçok uygulamanın hayata geçirilmeye başlandığına vurgu yapılarak, “Sırada kıdem tazminatı hakkının gaspı ve kamu personelinin iş güvencesinin kaldırılması var” denildi.

Raporda, OHAL döneminde işçi sağlığını önemli bir talep olarak dile getiren işçilerin işten atılmaya başlandığına da dikkat çekildi: “İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde Taş-İş-Der Başkan Yardımcısı ve İSİG Temsilcisi hastabakıcı Cemal Bilgin, verilen yemekten dolayı 50 civarı işçi ve hasta yakınının rahatsızlanmasını dile getirdiği ve bir şey yapılmamasına karşı çıktığı için işten çıkarıldı. Direnişini sürdürmesine OHAL gerekçe gösterilerek müdahale edileceği belirtiliyor. İSKİ’de de taşeron sayaç okuma işçisi olan Enerji-Sen İSİG Sekreteri Tarık Yüce, sosyal medya paylaşımları nedeniyle işten çıkarıldı. Bu paylaşımlarından birisi, ‘AKP’li yıllarda 17 bin 57 işçi yaşamını yitirdi’ tweet’i.”

‘Emek hareketi geri çekilmemeli’

Avcılar Belediyesi, TEDİ ve MSC Medlog işçilerinin direnişlerine de OHAL gerekçesiyle müdahale edildiğinin hatırlatıldığı raporda, “İş cinayetlerinin önlenmesinin en önemli adımı işçi katılımının sağlanmasıdır. Ancak işçilerin örgütlenmesi zaten Türkiye’de birçok şekilde engellenmeye çalışılırken bu durum OHAL’le birlikte iyice keyfileşti. Yani devletin ‘halka ve işçilere OHAL yok’ söylemi sadece sözde kaldı. Emek hareketimiz bu verili koşulların bilinciyle geri çekilmemeli ve işçi haklarını savunmaya söylemsel ve eylemsel düzeyde devam etmelidir. Yoksa işçiler için koşullar daha da kötüleşecektir” ifadelerine yer verildi.