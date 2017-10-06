İş görüşmesine gelen kadına tecavüzle suçlanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de internetten gördüğü iş ilanı için görüşmeye giden 27 yaşındaki Keziban B.\'ye otomobil içinde tecavüz ettiği ve 200 TL\'sini aldığı suçlamasıyla tutuksuz yargılanan 26 yaşındaki Murat Köse, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak, tutuklandı.

Olay geçen Mart ayında merkez Kocasinan İlçesi\'ne bağlı Erkilet Dere Mahallesi, Kuzey Çevreyolu\'nda meydana geldi. Keziban B. internette gördüğü şehirlerarası otobüs hostesliği için verilen telefon numarasına aradı. Daha sonra ilan sahibi Murat Köse ile kafede buluştu. İş görüşmesinde kendisini \'otobüs sürücüsü\' olarak tanıtan Köse, genç kadına iş için kıyafet alması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine, genç kadını kıyafet almaya götüreceğini söyleyerek otomobiline bindirdi ve iddiaya göre ıssız bir alana götürüp bıçak zoruyla tecavüz etti. Kaçmaya çalışan kadını bıçaklamakla tehdit eden ve çantasındaki 200 lirasını aldiığı öne sürülen Köse, Keziban B.\'yi Talas İlçesi\'ne bıraktı.

Olayın şokunu atlatan Keziban B. polise sığınarak uğradığı tecavüzü polise anlattı. Yakalanıp gözaltına alınan Murat Köse, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Daha sonra Kayseri 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde delil yetersizliği nedeniyle tahliye olan Murat Köse, bugün tutuksuz olarak yeniden hakim karşısına çıktı. Üzerine atılan tecavüz suçlamasını kabul etmeyen Köse, beraatini istedi.

İş görüşmesine gittiğinde tecavüze uğradığını anlatan Keziban B. ise mahkemedeki ifadesinde \"Yaşadığım acı olayın etkisinden bir türlü kurtulamıyorum. İntihara bile teşebbüs ettim. Beni bıçakla korkutarak tecavüz etti. Çantamdaki 225 TL paradan 200\'ünü aldı\" dedi.

Mahkeme heyeti yargılama sonunda iş görüşmesine gelen kadını otomobiline kıyafet alma bahanesiyle alarak bıçakla tehdit edip tecavüz eden ve çantasındaki 200 TL\'yi aldığı iddia edilen tutuksuz sanık Murat Köse\'yi \'cinsel istismar ve hürriyeti tahdit\' suçlarından 12 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutuklanmasına karar verdi.