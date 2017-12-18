İş görüşmesinden dönerken polis aracının çarptığı genç kız toprağa verildi

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'da, hasta annesine bakabilmek için gittiği iş görüşmesinden sonra eve giderken, polis aracının çarpması sonucu yaşamını yitiren Emine Saban (21), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Pamukova Turgutlu Mahallesi\'nde bulunan dinlenme tesisi önünde meydana geldi. Dinlenme tesisine iş görüşmesi için giden Emine Saban, görüşmenin ardından eve dönerken kız kardeşi Raziye Saban ile birlikte D-650 yolunda karşıya geçmek istedi. Bu sırada, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Pamukova Bölge Trafik Denetleme İstasyonu\'nda görevli trafik polisi M.D.\'nin kullandığı trafik aracı Emine Saban\'a çarptı. Ağır yaralanan Saban, olay yerine gelen sağlık ekibince Pamukova Hastanesi\'ne kaldırıldı. Saban, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emine Saban\'ın cenazesi, bugün evine son kez getirildi. Genç kızın ailesi, mahallede helallik istenirken, uzun süre gözyaşı döktü. Cenaze, daha sonra ilçedeki Hayrettin Camii\'ne getirildi. Genç kızın kardeşi Raziye Saban ve aile üyeleri, camide taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına Sakarya İl Emniyet müdür yardımcıları Yüksel Usta ile Eftal Sinan, Bölge Trafik Şube Müdürü Hakan İzmir, Pamukova İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Alpaydın, ilçede görevli trafik polisleri ve Saban\'ın yakınları katıldı. Kazaya karışan polisin mesai arkadaşları da aileye başsağlığı dileğinde bulundu. Emine Saban\'ın cenazesi, namazın ardından Pamukova Mezarlığı\'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.



FOTOĞRAFLI