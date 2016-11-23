T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İş görüşmesinde ‘müstakbel’ patronunun cüzdanını çaldı

Japonya'da yaşanan olayda iş başvurusu sırasında adres ve telefonunu bırakan adam kısa sürede yakalandı

23 Kasım 2016 23:52

Japonya’da bir adam, iş görüşmesinde ‘müstakbel’ patronunun cüzdanını çaldı. Gözaltına alınan adam, işsiz olduğu için paraya ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Japon gazetesi Asahi Shimbun’da yer alan habere göre, 24 yaşındaki Shogo Takeda, kendisiyle iş görüşmesi yapan kişinin cüzdanını çaldığı şüphesiyle Yokohama kentinde gözaltına alındı.

Sputnik'te yer alan habere göre, polis, genç adamın 10 Kasım’da bir makine fabrikasına iş görüşmesi için gittiğini ve patron çalışanlara talimat vermek için odadan çıktığı sırada cüzdanı çaldığını ifade etti. İş başvurusunda telefon numarası ve adresini bırakan Takeda’yı yakalamanın kolay olduğunu kaydeden polis, genç adamın 50.000 yen tutarındaki parayı çaldığını kabul ederek, “İşsizim, bu yüzden de paraya ihtiyacım vardı” dediğini aktardı.
 

ETİKETLER

dolarcüzdanjaponyaiş görüşmesiçaldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24