İş görüşmesinde ‘müstakbel’ patronunun cüzdanını çaldı

Japonya’da bir adam, iş görüşmesinde ‘müstakbel’ patronunun cüzdanını çaldı. Gözaltına alınan adam, işsiz olduğu için paraya ihtiyaç duyduğunu söyledi.



Japon gazetesi Asahi Shimbun’da yer alan habere göre, 24 yaşındaki Shogo Takeda, kendisiyle iş görüşmesi yapan kişinin cüzdanını çaldığı şüphesiyle Yokohama kentinde gözaltına alındı.

Sputnik'te yer alan habere göre, polis, genç adamın 10 Kasım’da bir makine fabrikasına iş görüşmesi için gittiğini ve patron çalışanlara talimat vermek için odadan çıktığı sırada cüzdanı çaldığını ifade etti. İş başvurusunda telefon numarası ve adresini bırakan Takeda’yı yakalamanın kolay olduğunu kaydeden polis, genç adamın 50.000 yen tutarındaki parayı çaldığını kabul ederek, “İşsizim, bu yüzden de paraya ihtiyacım vardı” dediğini aktardı.

