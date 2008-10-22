İş görüşmesinde ilk 6 saniyeye dikkat!

Türkiye İş Kurumu (İşkur) Samsun İl Müdürü Öztekin Kaşukci, "İş görüşmelerinde işveren üzerinde ilk 6 saniyede bırakılan etki, o işi almada büyük rol oynuyor" dedi.



Kaşukci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş arayan pek çok kişinin iş arama becerileri konusunda yeterli bilgi sahibi olmadığını söyledi.



İş ararken sahip olunan nitelikler kadar, kişilik olarak karşı taraf üzerinde bırakılacak etkinin de son derece önemli olduğunu belirten Kaşukci, pek çok kişinin henüz CV hazırlamayı dahi bilmediğini ifade etti.



Kişilerin kendilerini anlatamadıklarını, bu nedenle yazılı anlatmak istediklerini, böyle olunca da CV'de pek çok bilgiye yer verdiklerini kaydeden Kaşukci, iyi hazınlanmayan bir CV'nin işveren tarafından ciddiye alınmayacağı uyarısında bulundu.



Kaşukci, iş arayanların ilk adım olarak iyi bir CV hazırlamakla işe başlamaları gerektiğine dikkati çekti.



İş görüşmelerinde işveren üzerinde bırakılacak etkinin, diğer iş başvurusunda bulunanları geride bırakarak o işi almada önemli rol oynayacağını vurgulayan Kaşukci, bunun için iş arama becerilerinin iyi bilinmesi gerektiğini kaydetti.



Tokalaşmadan oturmaya, sorulan sorulara verilen yanıttan, gözle temas kurmaya kadar beden dilinin ve kişinin kendini ifade etmesinin önem olduğunu anlatan Kaşukci, şunları söyledi:

"İş görüşmelerinde işveren üzerinde ilk 6 saniyede bırakılan etki, o işi almada büyük rol oynuyor. Bunun için kişinin iş ararken, iş görüşmesine giderken hangi renk takım elbise giyeceğinden, orada nasıl bir etki bırakacağına kadar ayrıntılara dikkat etmesi gerekiyor. Bunun için de iş arama becerileri konusunda kendisini yetiştirmiş olması şart. Biz İşkur olarak bu konuda da hizmet sunuyoruz."



İşkur Samsun İl Müdürlüğü bünyesinde İş ve Meslek Danışma Merkezi bulunduğunu, burada uzmanlar tarafından gerekli bilgilerin verildiğinin altını çizen Kaşukci, meslek seçimi için de gerekli danışma hizmetlerinin bu merkezlerde alınabileceğini kaydetti.

