-İŞ GARANTİLİ KURSA BAŞVURU OLMADI ISPARTA (A.A) - 16.11.2010 - Isparta'daki bir kereste fabrikası eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile birlikte açtığı ''iş garantili'' meslek kursunu, yeterli başvuru olmayınca iptal etti. Isparta Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Yüceer Kereste Fabrikası'nın Genel Müdürü Yıldıray Eryıldız, 10 yıldır lambri sektöründe faaliyet gösterdiklerini ve en büyük sorunlarının işe uygun eleman bulmak olduğunu söyledi. 75 kişiye istihdam sağladıklarını ve yeni yatırımlara yönelmek istediklerini kaydeden Eryıldız, eleman konusunda yaşanan sıkıntıdan dolayı yatırım alanlarını genişletemediklerini belirtti. Eleman sıkıntısını çözmek için İŞKUR işbirliğinde kurslar düzenlediklerini söyleyen Eryıldız, ilk kurslarını geçen yıl Nisan ayında açtıklarını ve 15 kişinin 3 ay boyunca günde 15 lira harçlıkla kursa katıldıklarını bildirdi. Kursa katılanlardan 11'inin fabrikada istihdam edildiğini anlatan Eryıldız, düzenledikleri ikinci kursa katılan 8 kişinin de fabrikada işe başladığını kaydetti. Eleman ihtiyacı nedeniyle 11 Ekim-31 Aralık tarihleri arasında üçüncü bir kurs için çalışma yaptıklarını ifade eden Eryıldız, ''15 kişilik kursa sadece 5 kişi başvurunca iptal ettik. Oysa amacımız kalifiyeli eleman yetiştirip, fabrikamızda istihdam etmekti'' dedi. İşsizlik sorununun çığ gibi büyüdüğü bir dönemde iş garantili açtıkları kursa katılımın olmamasını yadırgadığını vurgulayan Eryıldız, bu durumu insanların çalışmak istememesine bağladığını kaydetti. İnsanlara sigortalı, maaşlı, servisli, yemekli iş imkanı sunduklarını anlatan Eryıldız, sözlerine şöyle devam etti: ''Kalifiyeli eleman yetiştirmek için kurs açıyoruz, kurs boyunca günlük harçlıklarını veriyoruz. Kurs sonunda da iş sahibi yapıyoruz, buna rağmen katılım olmuyor. Bir yandan ülkemizde işsizlik var diyoruz, diğer taraftan ise işçi bulamıyoruz. Bu durumu anlamış değiliz. İnsanlar meslek öğrenip, çalışma noktasında geri duruyor. Masa başı iş arıyorlar.'' Fabrikada hala işçi ihtiyacı olduğunu belirten Eryıldız, 15 kişiyi tamamladıklarında yeni bir kurs açılabileceğini sözlerine ekledi.