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Spor

İş futbolculara düştü

Bank Asya 1. Lig maçında sakatlanan oyuncu için sahaya ambulans girdi. Ancak yağmurla ıslanan zemine saplanındı...

09 Şubat 2009 02:00

İzmir'de Altay ile Güngören Belediyespor arasında oynanan Bank Asya 1. Lig maçında sakatlanan oyuncu için sahaya ambulans girdi. Ancak yağmurla ıslanan zemine saplanınca çıkamadı. Ambulansın yardımına futbolcular koştu...


İzmir Alsancak Stadı'nda Altay ile Güngören Belediyespor karşı karşıya; gün boyu yağan yağmur nedeniyle zemir ağır... Futbolcular bazı pozisyonlarda güçlükle ayakta kalıyor... Topa müdahale etmek istediklerinde de istemdışı olarak sert faullere neden oluyor...

İşte böylesi bir pozisyonda Altay kalecisi Gökhan yüzüne aldığı darbeyle sakatlandı.

Sakatlanan futbolcuya ilk müdahale saha içinde yapıldı. Ancak sağlık heyeti 19 yaşındaki Gökhan'ın hastaneye götürülmesine karar verdi.

Staddaki ambulans sahaya çağrıldı; futbolcu sedyeyle ambulansa taşındı. Ancak tekerlekler boşa döndü, araç hareketsiz kaldı.

Bunun üzerine yerinden kıpırdayamayan ambulansa futbolcular müdahale etti. Ambulans itilerek hareket ettirildi.

Hastanede Gökhan'ın yanağına dikiş atıldı. Maç ise ev sahibi takımın 3-2'lik galibiyetiyle son buldu. Futbolcular galibiyeti sakatlanan arkadaşlarına armağan etti.

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