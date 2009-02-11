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Ekonomi

İş dünyasının TÜİK'e güveni sarsıldı

TÜİK'in sanayi üretim rakamlarında skandal bir hata yapması, iş dünyasında güven sarsıntısına yol açtı.

11 Şubat 2009 02:00

TÜİK'in sanayi üretim rakamlarında skandal bir hata yapması, iş dünyasında güven sarsıntısına yol açtı. İş dünyası, TÜİK'in inandırıcı olabilmesi için bağımsız bir kuruluş haline gelmesini istiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) önceki gün açıkladığı sanayi üretim rakamlarındaki skandalın yankıları sürüyor. Tekstil imalatında aralıkta yüzde 40'lık bir artış olduğunu açıklayan ancak Referans'ın uyarısı üzerine veriyi düzelten ve yüzde 23.7'lik bir küçülme olduğunu belirten TÜİK'e güven sarsıldı. Türk iş dünyası, TÜİK'in inandırıcılığının tartışılır hale geldiğinde hemfikir. 

TÜİK’ten tarihi hata; sanayide rekor düşüş

‘TÜİK artık bağımsız bir kuruluş olmalı’

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜİK'in artık sosyal tarafların da yer aldığı bağımsız bir kuruluş haline gelmesi gerektiğini belirtti. Hey Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Aynur Bektaş, "Yüzde 40'lık artışı duyduğumuzda neye uğradığımız şaşırdık. TÜİK bunu nasıl yapıyor? Biz zaten küçülmeyi açık açık görüyoruz. Böyle resmi rakamların açıklanırken dikkat edilmesi lazım" dedi.

‘İstatistik nankördür’

1992-1996 yılları arasında kurumda başkanlık yapan Prof. Dr. Mehmet Kaytaz ise TÜİK Başkanvekili Ömer Toprak'ın hatayı 'elektrik voltajındaki düşüş nedeniyle olmuş olabilir' sözleriyle açıklamasını eleştirdi. Kaytaz, "İstatistik nankördür. Hata olur ama önemli olan bunun nedenini ayrıntılı biçimde, teknik yönleriyle kamuoyuna en kısa sürede duyurmaktır" dedi.

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