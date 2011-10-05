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Ekonomi

İş dünyasının gözü yeni anayasada İSTANBUL (A.A)

05 Ekim 2011 14:21

-İş dünyasının gözü yeni anayasada İSTANBUL (A.A) - 05.10.2011 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, ''TÜSİAD olarak inanıyoruz ki Cumhuriyetimizin daha güçlü, daha müreffeh, daha adil bir yapıya kavuşması yolunda en önemli ilk hedef yeni anayasanın hazırlanmasıdır'' dedi. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Ümit Boyner, burada yaptığı konuşmada, yeni anayasa beklentilerini şöyle ifade etti: ''Bizim anlayışımıza göre de yeni anayasa hukukun üstünlüğüne, özgürlüklerin korunmasına, vatandaşların özel hayatının masuniyetine, bağımsız yargı ilkesine, güçler ayrılığına ve fren-denge denge sistemlerinin sağlıklı işlemesine itina gösterecek toplumsal katkı ile hazırlanmış bir metin olmalıdır. Yeni anayasal düzenimizde tutuklulukların infaza dönüşmesine izin vermeyecek bir adalet anlayışı ve yargı sistemine sahip olmayı istiyoruz. Özgürlükleri ön plana çıkaran anayasa felsefesinin hakim olduğu bir Türkiye'de, Avrupa Konseyi'nin bizi rahatsız eden son raporundaki basın ve ifade özgürlüğü eksikliği tablosuyla da karşılaşmayız'' dedi.  TÜSİAD YİK Başkanı Erkut Yücaoğlu da vatandaşların büyük bir bölümünün tercihlerinin Meclis'e yansımasının büyük bir fırsat olduğunu, ancak henüz bu fırsatın kullanılamadığını söyledi. Türkiye'nin muhtemel bir küresel ekonomide daralmaya karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan Yücaoğlu, ''2000'li yılların parlak görünümüne uzun yıllar dönemeyeceğiz'' diye konuştu. Yücaoğlu, ''Yüksek hedeflere ulaşabilmek için bir de kendi içimizde, kendi geleceğimizi rehin alan sorunları çözmeli, bu kurduğumuz Türkiye modelini garanti altına almalıyız. Mesela terör sorununun demokratik normlar dahilinde Meclis içerisinde çözülmesini ümit ediyoruz'' dedi.

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